Стычка с мигрантами на границе с Казахстаном локализована без Росгвардии

https://static.news.ru/photo/76736cb6-d66c-11ea-9164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Стычка мигрантов с правоохранителями произошла на российско-казахстанской границе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, её удалось локализовать без вмешательства сотрудников Росгвардии. Инцидент произошёл в Самарской области.

Стычка группы мигрантов <…> была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в соцсетях были распространены видео и информация о том, что на российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось, что множество мигрантов из Узбекистана, поверив недостоверной информации об отмене карантинных мер, приехали в село Большая Черниговка Самарской области, Бузулукский район и город Соль-Илецк Оренбургской области, чтобы отправиться на родину через Казахстан.

Ранее NEWS.ru писал, что около 400 граждан Азербайджана устроили беспорядки в палаточном городке в Дагестане, недовольные организацией их пропуска на родину. Они покинули территорию временного лагеря и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе пресечения их действий пострадали девять сотрудников полиции и были повреждены служебные машины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.