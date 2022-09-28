Появились подробности задержания студента с ножами в «Тимирязевке»

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Студент РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева Юрий Цветков, который вечером 27 сентября пришел в университет с ножами, действительно был задержан охранником на входе и передан полиции, рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что молодой человек учится на втором курсе Зоотехнии, носил с собой складные ножи, но пистолета у него никогда не видели. Самого студента охарактеризовали как «нормального» человека.

По словам источника, на некоторых дисциплинах учащимся можно пользоваться находящимися на кафедре скальпелями.

Ранее стало известно, что в Москве студент РГАУ-МСХА имени Тимирязева попал в отделение полиции после попытки пройти в вуз с оружием. По данным Telegram-канала Baza, при досмотре охранниками университета у него обнаружили пять ножей, а также пневматический пистолет. У молодого человека якобы были обнаружены нож-бабочка, три складных ножа, ещё один нож с надписью «Златоуст 95*18» и пневматический пистолет.

Сам студент пояснил охранникам, что всё это для личной безопасности. Однако охрана ему не поверила и передала сотрудникам полиции.