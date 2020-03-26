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Резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом в России заставляет власти принимать меры по подготовке к «взрывному» развитию ситуации. Об этом заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев.

Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое, — отметил инфекционист в эфире телеканала «Россия 1»....