Российские студенты из-за распространения коронавируса получили незапланированные каникулы с 28 марта по 5 апреля. Такое распоряжение подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Документ касается вузов, которые находятся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ. Для неподведомственных министерству вузов данная мера носит рекомендательный характер,
Ранее NEWS.ru сообщал, что сдача государственных экзаменов в вузах в 2020 году может быть частично переведена в дистанционный формат из-за коронавируса. Такую возможность прорабатывают в Минобрнауки. По словам Валерия Фалькова, некоторые вузы уже отложили проведение промежуточных экзаменов на более поздний срок.
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