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Российская студентка Манэ Шашикян рассказала о том, как происходит подготовка к эвакуации из Уханя. По её словам, большинство россиян всё же решили уехать, однако многих из них пугает двухнедельный карантин, в который их поместят сразу по прилёту.

Меня это пугает, потому что сказали, что выходить мы не сможем никуда и к нам тоже никого, кроме врачей, пускать не будут. Здесь хотя бы можно выйти погулять по кампусу, хотя это тоже не очень безопасно, но по крайней мере нет чувства, что нас насильно держат взаперти, — поделилась девушка с РИА Новости.

По её словам, она рада возможности уехать. Пока неясно, на какой срок она покидает КНР, однако в данной ситуации это самое разумное решение, ведь авиасообщение между странами приостановлено , и другого такого случая покинуть Ухань уже не будет.

Ко всему прочему, учёбу в университете тоже отложили, и когда начнётся новый семестр, никто не знает. Так что я просто буду надеяться, что доеду домой в целости и сохранности и никакая зараза ко мне по дороге не прицепится, — заключила Манэ.

Манэ отметила, что решение о возвращении домой поддерживают её близкие, а также преподаватели Уханьского университета.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян из КНР эвакуируют пять самолётов ВКС РФ, на борту будут находиться военные вирусологи. Военных медиков и специалистов Минобороны на каждом самолёте снабдят современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. В случае необходимости пассажирам дадут медицинские препараты. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что эвакуация россиян пройдёт 3 и 4 февраля.