Студент, ловивший Интернет на берёзе, решил дойти до Путина

https://static.news.ru/photo/56c23b7a-573d-11eb-a78e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Дудоладов Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Студент из деревни Станкевичи Омской области Алексей Дудоладов, вынужденный подключаться к онлайн-занятиям с берёзы из-за отсутствия скоростного Интернета, записал видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В комментарии Daily Storm юноша рассказал , что таким образом решил дойти до президента России Владимира Путина.

Министерство связи заявило, что вышки невыгодно ставить в населённых пунктах, где в сумме 350 человек. Валентина Ивановна, в нашем регионе Министерство связи не подчиняется губернатору. Пожалуйста, помогите решить вопрос, — заявил Дудоладов.

Он сообщил, что приехавший к ним в деревню заместитель главы регионального Министерства связи Максим Сушков также испытал трудности с подключением к Сети. Кроме того, чиновник не мог поговорить по сотовому, так как его было не слышно.

Студент подчеркнул, что в администрации региона «кормят одними обещаниями», поэтому он решил обратиться к Матвиенко. Молодой человек пригрозил, что если его обращение не дойдёт до спикера Совета Федерации, «то до Путина точно дойдёт».

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона решило доказать, что в деревне Станкевичи нет проблем с Интернетом. Представитель ведомства сообщил, что в данный момент замминистра «подъезжает к населённому пункту, откуда родом Алексей». Чиновник собирается организовать оттуда видеоконференцию со своего смартфона. Таким образом замминистра намерен доказать, что в этой местности проблем со связью нет.

Алексей Дудоладов рассказал о своих сложностях в ноябре 2020 года. Он записал видеообращение к главе региона Александру Буркову, в котором от лица всех учащихся вузов попросил решить вопрос с некачественной связью во время дистанционного обучения. В январе 2021 года студент заявил, что упал с дерева, на которое ему приходилось взбираться, чтобы выйти в Интернет.