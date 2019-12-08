Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Закончились работы по строительству Северо-Западной хорды в Москве. Планируется, что открытие всех участков магистрали снизит транзитный поток по вылетным магистралям на 20–25 тысяч автомобилей в сутки.

При этом прогнозируется увеличение средней скорости движения на участках МКАД, ТТК, Можайском, Рублёвском шоссе и Ленинградском проспекте на 15–20% в пиковые периоды, передаёт ЦОДД на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девять дорожных развязок на Московской кольцевой автодороге собираются реконструировать. Проект призван разгрузить МКАД, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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