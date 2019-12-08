https://static.news.ru/photo/e1fb3912-19c2-11ea-91dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Закончились работы по строительству Северо-Западной хорды в Москве. Планируется, что открытие всех участков магистрали снизит транзитный поток по вылетным магистралям на 20–25 тысяч автомобилей в сутки.

При этом прогнозируется увеличение средней скорости движения на участках МКАД, ТТК, Можайском, Рублёвском шоссе и Ленинградском проспекте на 15–20% в пиковые периоды, передаёт ЦОДД на своей странице в социальной сети Twitter.

Закончено строительство всей #СЗХ . Ожидается, что открытие всех участков СЗХ позволит снизить транзитный поток по вылетным магистралям суммарно на 20-25 тысяч транспортных средств в сутки в каждую сторону. — ЦОДД (@gucodd) December 8, 2019

Ранее NEWS.ru сообщал, что девять дорожных развязок на Московской кольцевой автодороге собираются реконструировать. Проект призван разгрузить МКАД, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.