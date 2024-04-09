Строитель раскрыл, причастны ли бобры к наводнению в Оренбургской области Эксперт Алексеев исключил причастность грызунов к наводнению в Оренбуржье

Разрушение дамбы в Оренбургской области вряд ли могло произойти по вине грызунов, рассказал NEWS.ru заслуженный строитель Московской области Юрий Алексеев. Но даже в том случае, если сооружение могли повредить бобры, само их наличие должно учитываться при строительстве дамбы, добавил эксперт.

Грызуны?! Если только бобры, они все могут. У меня на даче они свалили дерево 20 см в диаметре. Но в таких местах, где дамбы — они не водятся, они любят обитать там, где есть деревья. Даже если предположить, что это бобры, то об этом нужно было думать заранее. Со стороны подрядчика и обслуживающей организации должен вестись ежегодный контроль и делаться экспертиза. Ну хоть, какой-то контроль должен быть, — сказал Алексеев.

Рассказы о причастности к ЧП грызунов эксперт назвал попытками оправдаться. На этом фоне он призвал обратить внимание на ответственные организации и провести необходимые проверки.

Глава Оренбургской области ранее сообщил, что паводок в регионе является самым многоводным за всю историю наблюдений. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

На этом фоне местные власти установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Формируется список людей, имеющих право на материальную помощь.