Мы живём в стремительно меняющемся мире, где высокоскоростной Интернет доступен даже в далёкой провинции, а вместе с ним приходят и новые течения в моде, музыке, новая речь, другие представления о мире. Успевать за всем этим разнообразием непросто, но молодёжь энергична и впитывает информацию моментально, а вот люди, которые должны эту молодёжь наставлять, обучать и выпускать во взрослый мир, не справляются и, увы, пытаются затащить доверенных им новых людей в свой неактуальный мир.

Дикая история случилась в городе Сосновоборске Красноярского края. Там увлекающийся футболом четвероклассник с разрешения родителей сделал себе причёску как у знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича: выбритые виски, а на макушке обесцвеченные волосы собраны в хвост (её называют man bun). Однако 1 сентября педагоги не дали ему особо покрасоваться перед одноклассниками и одноклассницами: директор и завуч заявили, что с такой причёской ему в школу ходить нельзя, потому что «не по уставу». Когда родители попытались выяснить, откуда вдруг такое отношение, в школе к чему-то вспомнили про «гитлерюгенд» и предложили забрать мальчика на домашнее обучение.

Очень дипломатичный подход, ничего не скажешь, выдаёт богатый педагогический опыт. Тренер мальчика подтвердил, что во всей школе стрижка его воспитанника вызывает какую-то нездоровую реакцию только у завуча и директора.

Бог знает, чем бы это всё закончилось, но мир уже не тот, что был раньше, и целиком его уставом не опишешь. Когда о конфликте стало широко известно, к нему подключился сперва Следственный комитет, заинтересовавшийся, не много ли на себя берут должностные лица, а после и региональные власти. История вышла также на федеральный уровень: заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев в соцсетях сообщил, что обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой разобраться в ситуации и защитить ученика от произвола горе-преподавателей.

Типичный Сочи/vk.com

Оставьте ребёнка в покое и не ломайте ему психику, — написал он.

И реакция в области последовала. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская осадила педагогов, напомнив им, что к детям, как и к их попыткам выразить свою индивидуальность, следует относиться с пониманием, а родителям принесла извинения.

Таких учеников у нас много, и среди них есть и круглые отличники, победители олимпиад, одарённые дети в различных областях — спорте, искусстве, культуре. Нестандартная причёска — это личное дело учеников, — заявила она.

Также Маковская сообщила, что в школу направлено предостережение с требованием пересмотреть положение о внешнем виде учащихся.

Мы не знаем, как сложится дальше жизнь юноши, станет ли он победителем научных олимпиад или футбольных соревнований, причёски каких ещё знаменитостей он решит примерить на себя. Знаем одно — он может делать всё, что не запрещено законодательством, особенно если его в этом поддерживают родители. А вот с учителями у нас проблема. Вероятно, местные педагоги, насмотревшись новостей, почувствовали, что у России просыпаются имперские амбиции, но стали воспроизводить вокруг себя так хорошо им знакомый «совок», да ещё и спутали школу с казармой.

Уважаемые педагоги, и президент с тех самых экранов уже тысячу раз объяснял, какие задачи стоят перед страной: качественный рывок вперёд, развитие, ставка на молодёжь и новые технологии, а не махровый консерватизм и попытки самоутвердиться на ровном месте. Понимаю, работа ответственная и трудная, но задача — не воевать с детьми, а помогать им развиваться. Или Россия станет адекватной сегодняшнему дню, или будет обречена жить «по уставу».