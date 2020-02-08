9 февраля весь мир отмечает день рождения стриптиза. В этот день в 1893 году в Париже на сцене кабаре «Мулен Руж» состоялся первый в мире сеанс стриптиза. После выступления артистку арестовали, а в городе начались протесты против такого «бесстыдства».

В России сейчас насчитывается около 250 стриптиз-клубов. Ещё в 2015 году их было около 400. Экономический кризис внёс свои коррективы в отрасль. Все заведения находятся в крупных городах. Посещение клуба — недешёвое удовольствие; в Москве, к примеру, за один поход в стриптиз-клуб человек оставляет 10-15 тыс. рублей.

NEWS.ru побывал в двух заведениях столицы. Мы пообщались с артистами и президентом «Ассоциации стриптиз-клубов России» Лаки Ли.

Научилась слушать мужчин

Миниатюрная Юлия резко увеличивается в росте, надевая на ноги туфли на 15-сантиметровых каблуках. Чёрная прозрачная накидка накрывает худые плечи девушки. Юлии 28 лет, шесть из которых она работает в стриптизе.

В элитный клуб в центре Москвы она попала без опыта. Главным «козырем» Юли было спортивное прошлое. С 6 лет она занималась художественной гимнастикой. Девушка даже едва не попала в олимпийскую сборную России. Переломным моментом в жизни стала визитка директора клуба. Он увидел выступление Юлии на соревнованиях.

Юля пришла в ужас, идея обнажиться перед толпой незнакомых мужчин восторга не вызывала. Девушка посоветовалась с родными и... нашла понимание! Мама Юлии до смерти боялась за дочь во время её выступлений на соревнованиях. Особенно когда та выполняла сложные элементы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юлия решила попробовать. Танцевать понравилось уже со второй репетиции. А стеснение от обнажения пропало после нескольких выступлений. Артистка говорит, — помогли влиться в процесс коллеги. В элитном столичном клубе оказались весьма приветливые менеджеры и артисты. Сейчас девушка зарабатывает около 250 тыс. рублей в месяц и снимает квартиру в хорошем районе столицы.

Юлия приезжает в клуб к 18:00 — растяжка, репетиция, парикмахер, визажист. В 22-23 часа начинается программа. Сначала девушка работает в общем зале, затем перемещается в отдельные комнаты для приватных танцев. После обычно следует «освобождение», — так на профессиональном жаргоне называется личный разговор с клиентом. Мужчины часто хотят после приватного номера пообщаться с исполнительницей.

Существуют две темы-табу: семья и работа. Нам запрещено инициировать подобные разговоры. Клиенты обожают говорить о политике. Особенно, когда узнают, что я из Луганска. Спрашивают, как отношусь к этой войне. Я иногда обманываю, иногда говорю правду, — рассказывает Юлия.

Главное, чему артистка стриптиза научилась за годы работы в клубе, — умению общаться с мужчинами. До этого она была с сильным полом на ножах. Обида на отца, который ушёл из семьи, не давала раскрепоститься. Сейчас, по словам Юлии, она научилась слушать мужчин и понимать их. Кроме того, девушка активно «добирает» внимание, которое недополучила в детстве.

Большинство клиентов стриптиз-клуба — статусные люди: политики, бизнесмены, общественные деятели. В последние годы, по словам Юлии, стали всё чаще появляться менеджеры из IT-сферы. Девушка называет их «самыми странными ребятами», — они часто молчаливые и замкнутые, зато реже, чем политики и бизнесмены, ведут себя агрессивно.

Тебе могут платить хорошие деньги, но при этом оскорблять или резко выгнать с вип-комнаты. В таких случаях я говорю: «хорошо», «конечно». Ухожу не с обидой на лице, а с улыбкой и завлекающим взглядом. Часто после этого человек сам зовёт назад и извиняется, — говорит Юля.

Мужчины не любят лишний вес и целлюлит — это суровая правда жизни. Набранные килограммы менеджеры требуют сбросить немедленно. Обычно артистке даётся на это пару дней. Юлию спасают диетические коктейли. Хотя многие её «коллеги по цеху» просто голодают, а кто-то предпочитает ежедневные многочасовые тренировки и регулярные походы в спортзал.

На вопрос: «Что дальше?», — Юля пока чёткого ответа не даёт. Не исключено, что девушка откроет своё производство костюмов для стриптиза. Она пока не поняла, имеет ли способности к ведению бизнеса.

Украшение девичника

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве существует всего два клуба формата «только для женщин». Мужчинам вход разрешён за большие деньги и после строгого фейс-контроля. Сюда дамы приходят посмотреть на красивых парней, танцующих без одежды. Один из клубов находится в 10 минутах ходьбы от Кремля.

На сцене выступает молодой человек с короткой стрижкой. Он ритмично двигается под песню Джастина Тимберлейка «Cry Me a River». Артиста стриптиза зовут Олег Соколов. Ему 20 лет, в Москву переехал полгода назад из города Кропивницкий, что на Украине.

Молодой человек с детства занимался различными видами современных танцев — Dubstep, Break Dance, Popping и другие. И будущее своё он видел исключительно в ритмичных телодвижениях под музыку. Профессии юриста или экономиста Олега не привлекали.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полгода назад Олег решил не мелочиьтся и переехать из родного городка сразу в Лондон, чтобы танцевать в местных ночных заведениях. Но не получилось сделать рабочую визу. Вместо туманного Альбина решено было ехать покорять Москву. Случайно увидел в Интернете объявление о наборе артистов в женский стриптиз-бар и решил попробовать. Привлекла высокая зарплата.

Олег говорит, что зарабатывает от 150 до 300 тыс. в месяц. Сумма дохода зависит от сезона. Самое «тухлое» время — лето и период после новогодних праздников. Самое горячее — предновогодняя пора и вторая половина января. Из минусов — преимущественно ночной образ жизни. Олег приезжает в клуб на репетицию к 18:00, а покидает заведение в 06:00-07:00. И так шесть дней в неделю. Почти вся жизнь состоит из сна и выступлений.

Главный миф: стрип-клубы — это развлечение для обеспеченных женщин в солидном возрасте. На самом деле средний возраст наших гостей — 25-30 лет. Есть постоянные клиентки, есть — разовые. Последние, в основном, приходят на девичник, — рассказывает Олег.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Невестам часто заказывают приватный танец. Девушки реагируют на это по-разному. Бывают стеснительные, такие любят поговорить после исполнения номера. Встречаются невесты, которые ведут себя вызывающе и даже предлагают вступить в интимные отношения. Но это запрещено правилами клуба.

Особенная категория посетительниц клуба — артистки стриптиза. Олег не скрывает, — это его самые любимые клиентки. Они знают сферу изнутри, ведут себя адекватно и оставляют щедрые чаевые.

Как рассказали коллеги Олега, клиенты женских стриптиз-клубов — далеко не всегда привлекательные дамы. Встречаются и те, кто выглядит откровенно плохо. Посмотреть на красивых мальчиков после «смены» — для многих является некой отдушиной. Девочки восстанавливают психические кондиции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нередко между артистами мужского и женского стриптиза образуются пары и даже создаются семьи. Их объединяет ночной образ жизни и отсутствие ревности из-за обнажения супруга.

Скромные особенности русского стриптиза

По мнению президента «Ассоциации стриптиз-клубов России» Лаки Ли, российский стриптиз более «душевный», чем тот же американский, —его отличает упор на пластичность, сложность движений. Американский же для российского зрителя может показаться слишком физиологичным, излишне откровенным. Отличается также расстояние, на котором держаться клиенты от артистки. В США мужчины садятся очень близко к танцовщице. Россияне же предпочитают держаться на почтительном расстоянии.

Во время танца происходит правильное гендерное распределение. Мужчина наблюдает, женщина дарит энергию через визуальный и пластический контакт. Мужчина заряжается. В дальнейшем он будет более успешным и в карьере, и в достижении целей. Потому что именно женщина является единственно верным источником энергии. Лаки Ли президент «Ассоциации стриптиз-клубов России» президент «Ассоциации стриптиз-клубов России»

Лаки Ли считает, что стриптиз-клуб для танцовщиц — «площадка для изучения мужчин». Большинство артисток выходят замуж за успешных представителей сильного пола. Всё просто — они научились общаться с мужчинами и понимать их.

Карьера артистки стриптиза в среднем длится до 35 лет. Потом девушки чаще всего «уходят» в смежные сферы. Например, открывают ателье по пошиву костюмов, салон красоты или занимают руководящие посты в стриптиз-клубах. Часто роль жены успешно совмещается с ведением бизнеса.

Лаки Ли не скрывает, сейчас стриптиз переживает не лучшие времена. Клиентов становится всё меньше. В первую очередь это связано с распространением Интернета. Люди не понимают, зачем тратить большие деньги за просмотр обнажённого тела, если то же самое в Сети можно увидеть бесплатно.

Так называемым миллениалам уже не так интересен живой контакт. Они все в виртуальной реальности. А в Интернете полная свобода. Там нет идеологии. Кто как себя ведёт, тот так и считает правильным. Лаки Ли президент «Ассоциации стриптиз-клубов России» президент «Ассоциации стриптиз-клубов России»

Поэтому средний возраст посетителя стриптиза-клуба в России 35-40 лет. Как правило, это женатые мужчины, которые несколько устали от семейной жизни и быта. Они ищут новых эмоций и находят их.