«Стремятся к нулю»: юрист оценил шансы Мeta в российском суде

Шансы на успех Мeta (деятельность организации в России запрещена) выиграть апелляцию в российском суде стремятся к нулю. Об этом заявил NEWS.ru юрист Глеб Подъяблонский, добавив, что компании лучше пересмотреть свою позицию и начать соблюдать законы России.

Если они начнут соблюдать законы РФ, такие как закон о фейках, запрещать призывы к убийству, перестанут передавать третьим лицам информацию о гражданах России, вот тогда они действительно могут рассчитывать на исключение компании из списка экстремистских организаций, но пока шансы на успех Мeta в суде стремится к нулю, — заявил Подъяблонский.

Юрист отметил, что по законодательству Россия компания на данный момент времени действительно является экстремистской по причине допущения призывов к убийству и членовредительству российских граждан и непосредственно президента России Владимира Путина. При этом Мeta неоднократно выносились предупреждения, которые они благополучно проигнорировали.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти двух миллиардов рублей с Meta Platforms.