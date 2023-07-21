Стрелкова обвинили в призывах к экстремизму

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде города Москвы, где ему избирается мера пресечения

Экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, сообщает РИА Новости. При этом суд отказался рассматривать дело в закрытом режиме.

Заседание по избранию меры пресечения проходит в Мещанском районном суде Москвы. Согласно карточке дела на сайте суда, разбирательство ведет судья Олеся Менделеева. Федеральная служба безопасности попросила арестовать Стрелкова.

Стрелков был задержан в Москве утром 21 июля. До этого его видеозаписи проверяли на дискредитацию армии. В апреле он в разговоре с NEWS.ru сообщил, что не выступает против проверок на дискредитацию ВС РФ. Он говорил, что не дискредитирует армию, но не скрывает своего негативного отношения к руководству ВС РФ и Минобороны. Также он сообщил, что если ему понадобится правовая помощь, то «очередь из адвокатов будет стоять от него и до ближайшей станции метро». Сейчас интересы военного в суде защищает адвокат Александр Молохов.

Автор обращения в Генпрокуратуру, которое, предположительно, стало основой для возбуждения уголовного дела, хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил NEWS.ru, что не считает нужным как-либо наказывать Стрелкова. Он считает, что экс-министр обороны ДНР должен «отправиться на первую линию» в зоне проведения СВО.