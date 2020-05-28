Страховщики смогут повышать тариф ОСАГО из-за стиля вождения

https://static.news.ru/photo/366e7a5a-a0ea-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тариф ОСАГО может быть повышен не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных водителей, например, из-за стиля вождения.

Как сообщает «Газета.ru», страховщикам даст на это право последняя редакция поправок в закон об ОСАГО. Отмечается, что любому страхователю может быть назначена индивидуальная цена полиса в зависимости от «факторов, существенно влияющих на вероятность причинения вреда и на потенциальный размер причиненного вреда».

Такой подход позволит страховщикам устанавливать индивидуальный, — сообщил изданию председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) объяснили, что компании будут вычислять вероятность наступления ДТП у конкретного водителя и делить их на тех, кто может попасть в аварию с большей вероятностью и на тех, для кого эта вероятность низка. Соответственно, базовые ставки у них будут разные.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин утвердил закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в зависимости от ряда критериев. Документ размещён на официальном портале правовой информации.