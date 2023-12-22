«Стоны противника усиливаются»: военкор оценил ситуацию на Украине Военкор Поддубный заявил, что ВСУ стоят на грани дестабилизации

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

ВСУ стоят на грани дестабилизации, написал у себя в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, Киев находится в искаженной реальности, но фронт пока держится, поскольку нужно время, чтобы эти настроения дошли до линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Стоны противника усиливаются. Даже самые упоротые пропагандисты киевского режима растерянно признают, что верхушка страны находится в искаженной реальности. Я неоднократно говорил о том, что единственный маркер, который точно отражает комплексное состояние противника, — это ситуация на ЛБС. Но тут присутствует определенная инертность. Нужно время, чтоб события, которые происходят сейчас в Киеве, повлияли на кондиции подразделений противника "на передке", — написал Поддубный.

Ранее он утверждал, что пропаганда киевского режима еще может поддерживать уровень ненависти, который позволяет не остывать котлу, в котором «перевариваются» многие несогласные. Но температура будет падать вместе с тем, как хватка карательного аппарата будет слабеть и солдаты начнут задавать неудобные вопросы.

Также Поддубный сообщал, что Западу удобно скинуть все провалы на Украине на президента Владимира Зеленского. Так он прокомментировал новость о том, что СБУ нашла прослушивающее устройство в одном из кабинетов главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, киевские власти вязнут во внутриполитической борьбе так, как «фашисты в смоленских болотах».