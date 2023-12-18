Поддубный заявил, что Западу удобно скинуть все провалы на Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Западу удобно скинуть все провалы на Украине на президента Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал новость о том, что СБУ нашла прослушивающее устройство в одном из кабинетов главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

По его словам, киевские власти вязнут во внутриполитической борьбе так, как «фашисты в смоленских болотах». Система управления страной, которую журналист называет «уродливой», сформировалась после Майдана. При этом сам Майдан был прикрытием государственного переворота, в результате которого Украина лишись суверенитета, а внутриполитические процессы стали управляемыми, написал Поддубный. Однако инициатива, считает он, часто исходит «не от кураторов, а от местных».

Вот сейчас Западу удобно скинуть на Зеленского все провалы (не жалко) и перезагрузить Украину. И это все лишь про «казаться», а вот с «быть» куда сложнее. Население, которым управляет киевский режим, пытаются еще раз обмануть. До этого же столько десятилетий получалось, получится и теперь, — отметил военкор.

Ранее бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию об обнаружении прослушивающего устройства у Залужного, намекнула, что за этим могут стоять украинские спецслужбы. В своем Telegram-канале она объяснила, что на носителей государственной тайны распространяются серьезные ограничения. Маляр подчеркнула, что работа на высоких должностях сопряжена с постоянным наблюдением, поскольку в данном случае речь идет о вопросах госбезопасности.