Стоматолог заявил о пользе жевательной резинки после еды

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Заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ им. Евдокимова Григорий Воложин считает, что использование жевательной резинки в течение 10 минут после еды не вредит организму и даже приносит пользу.

По словам врача, жевательная резинка не наносит прямого вреда здоровью и может привести к неприятным последствиям, только если ею злоупотреблять, сообщает радио Sputnik.

Любое вещество может быть ядом, а может и принести пользу, всё дело в дозировке. Если мы говорим про жвачку, то нормой является её использование по 10 минут после еды, — говорит стоматолог.

Он пояснил, что жевательная резинка стимулирует слюноотделение, что повышает защиту зубов и полости рта, а также помогает очищать дёсны и зубы от остатков пищи.

В то же время он напомнил, что многие жуют жевательную резинку не только после еды и дольше 10 минут.

Если жевать жвачку дольше 10 минут, то это может привести к различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, в том числе к развитию гастритов и язв, — отмечает Воложин.

Также он предупредил, что чрезмерное использование жевательной резинки может привести к гипертрофии жевательной мускулатуры. Прямого вреда организму это не наносит, но выглядит не очень эстетично, подчеркнул стоматолог.

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