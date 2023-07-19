Стоматолог назвала преимущества имплантов перед мостовидным протезом Стоматолог Балакирева: установка импланта позволяет сохранить нетронутыми соседние зубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбирая между имплантами и мостовидным протезом, пациентам стоит остановиться на первом варианте, поскольку в таком случае не нужно депульпировать соседние зубы, рассказала NEWS.ru стоматолог, ортодонт Мария Балакирева. При этом врач отметила, что по цене импланты и мостовидные протезы не отличаются.

Не советую ставить мостовидный протез, даже если нет противопоказаний. По цене они выходят одинаково, но мостовидный протез означает, что два соседних зуба нужно депульпировать, отточить и поставить три коронки. А так два соседних зуба остаются живыми и остается только тот сегмент, куда устанавливается имплант, — заявила Балакирева.

Стоматолог добавила, что имплантация необходима в случае, если потерян один или несколько зубов, в частности зубы-антагонисты. По ее словам, нужно установить имплант, если, например, отсутствует шестой нижний зуб, а верхний находится на месте.

Ранее Балакирева рассказала, что зубные импланты нельзя устанавливать при сахарном диабете, лейкозе, онкологии и заболеваниях десен. Врач напомнила, что перед установкой зубного импланта пациенту нужно обязательно пройти диагностику, сделать снимок КТ и посадку костной ткани.