Стоматолог назвала противопоказания к установке зубных имплантов Стоматолог Балакирева: зубные импланты не устанавливают при диабете и онкологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зубные импланты нельзя устанавливать при сахарном диабете, лейкозе, онкологии и заболеваниях десен, рассказала NEWS.ru стоматолог, ортодонт Мария Балакирева. Врач напомнила, что перед установкой зубного импланта пациенту нужно обязательно пройти диагностику.

Прежде чем установить зубной имплант, пациент должен пройти диагностику, а именно сдать анализ крови, чтобы определить, есть ли сахарный диабет, лейкоз, онкологические заболеваниях. Эти заболевания являются противопоказаниями для установки имплантов. Также заболевания десен, потому что имплант не приживется в костной ткани, — сказала Балакирева.

Стоматолог добавила, что перед установкой зубных имплантов пациенту надо сделать снимок КТ и посадку костной ткани.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что проблемы с зубами могут вызывать различные болезни. Она пояснила, что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.

Мартынова уточнила, что стрептококки, бактерии, которые вызывают кариес, повышают риск развития ангины и отита. При попадании в кровеносные сосуды они провоцируют воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек и ревматизм.