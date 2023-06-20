Названы последствия проблем с зубами для организма Стоматолог Мартынова предупредила о развитии гайморита из-за кариеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с зубами могут вызывать различные болезни, предупредила стоматолог-терапевт Елена Мартынова. Она рассказала «Газете.Ru», что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.

В возникновении кариеса зубов и воспалительных заболеваний десен главным фактором являются бактерии. Без полноценной гигиены происходит быстрое размножение бактерий и разрушение тканей зуба. При распространении бактерий за верхушку корня происходит разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита, — пояснила специалист.

Мартынова уточнила, что стрептококки, бактерии, которые вызывают кариес, повышают риск развития ангины и отита. При попадании в кровеносные сосуды они провоцируют воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек и ревматизм.

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По словам врача, нарушение положения или отсутствие зубов мешает качественному пережевыванию пищи. Так, со временем это может привести к развитию гастрита и заболеваний пищеварительного тракта и печени. Кроме того, проблемы с зубами могут вызвать аллергическую реакцию. При воспалении десен бактерии попадают в кровоток, что может стать причиной хронических заболеваний внутренних органов, подчеркнула Мартынова.

Медик посоветовала лечить зубы вместо приема антибиотиков. По ее словам, это единственный способ избавиться от заболеваний. Мартынова также напомнила, что между болезнями и проблемами с деснами есть и обратная связь. Так, заболевания желудка, печени, сахарного диабета и крови могут отразиться на состоянии зубов до появления первых симптомов.

Стоматолог-терапевт Артур Тумашевич ранее предупредил, что проблемы с желудком могут привести к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая провоцирует кислотное разрушение зубов. Эксперт пояснил, что при данном заболевании желудочный сок попадает в ротовую полость и вредит эмали зубов.