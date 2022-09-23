Стоматолог назвала негативные свойства зубочисток для полости рта Стоматолог Балакирева: при использовании зубочисток можно серьезно повредить десну

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Зубочистки действительно способны нанести вред полости рта, сообщила NEWS.ru стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. Также врач отметила, что лучше всего в целях очистки полости рта использовать зубную нить, которая в свою очередь не несет в себе негативных последствий для зубов.

Зубочистки действительно достаточно вредны для полости рта и непосредственно зубов. Так как при использовании данного гигиенического средства высока вероятность элементарно повредить десну, и иногда эти повреждения могут быть достаточно серьезными. В то же время отказаться от них непросто, так как просто-напросто необходимо после приема пищи, особенно в общественных местах, убирать из зубов остатки еды. Именно поэтому гораздо лучше использовать для этих целей зубную нить, которую также без проблем можно носить с собой в кармане или сумочке, а негативных последствий для полости рта в разы меньше, — посоветовала Балакирева.

Ранее диетолог и нутрициолог Дарья Русакова заявила, что людям с обострением гастроэнтерологических заболеваний следует исключить из своего рациона помидоры. По ее словам, эти овощи повышают кислотность, что может ухудшить состояние больных язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Также врач рассказала, что томаты не стоит есть тем, кто страдает от подагры, повышенного уровня мочевой кислоты и мочекаменной болезни.