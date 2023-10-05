Стоматолог назвал последствия проблем с зубами Стоматолог Лосев: проблемы с зубами могут привести к инфаркту

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Игнорирование проблем с зубами может привести к инфарктам и инсультам, предупредил стоматолог Алексей Лосев. В разговоре с «360» специалист уточнил, что болезни ротовой полости могут вызвать общее состояние усталости, у человека будет появляться желание лечь спать днем, снизится работоспособность.

Появляются более серьезные проблемы — инфаркты, инсульты и дневное засыпание. Это влечет за собой потерю работоспособности и возможность, например, заснуть за рулем, увеличивая риски аварии, — уточнил врач.

По словам стоматолога, проблемы с зубами негативно отражаются на общем состоянии организма, происходит распространение инфекций по кровеносной системе и по желудочно-кишечному тракту. Кариес и воспаление околозубных тканей влияют на дыхание, вызывают синдром ночного апноэ. Основной причиной возникновения болезней ротовой полости является отсутствие личной или профессиональной гигиены, нерегулярное посещение специалистов.

При запущенных случаях могут появиться боли и изменения в позвоночнике. Кандидат медицинских наук и ортодонт Мария Балакирева предупредила, что перед тем, как решать проблемы с зубами, в такой ситуации надо посетить лора.

Перед ортодонтическим лечением мы направляем пациентов к остеопатам и лорам. Многие пациенты начинают негативно к этому относиться: думают, что их разводят и гоняют по другим врачам. Но, прежде чем лечить зубы, нужно вырубить уже другой корень зла, — пояснила специалист.

Стоматолог Людмила Шемякина ранее рассказала, что использовать соду для отбеливания зубов опасно, так как это вещество раздражает слизистую оболочку полости рта и может навредить эмали. По ее словам, частое использование соды приведет к обратному эффекту — зубы начнут темнеть.