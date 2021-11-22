«Столько мата ещё не слышал»: каково работать QR-контролёром

Пандемия коронавирусной инфекции и последовавшие за ней ограничения не только ощутимо ударили по бизнесу, но и дали многим людям новую работу. Представители ретейла в массовом порядке начали нанимать контролёров QR-кодов. Проверяющие требуются срочно, поскольку таких сотрудников в штате организаций никогда не было и желающих не так уж много. Корреспондент NEWS.ru едва сам не трудоустроился по этому профилю — сразу в несколько торговых центров.

«Драки каждые полчаса»

Предложения стать контролёром QR-кодов в магазине или торговом центре появились на всех крупных сервисах объявлений. Почти везде требуются люди, готовые выйти на работу уже завтра.

Нам уже сегодня нужны сотрудники, — признались в супермаркете строительных материалов в Йошкар-Оле корреспонденту NEWS.ru, который по легенде решил освоить новую профессию — Сможете выйти в среду? Ну, хотя бы в четверг.

Женщина в защитной маске предъявляет QR-код на входе в торговый центр в Симферополе Константин Михальчевский/РИА Новости

При этом работодателя совершенно не смутило, что «кандидат в контролёры» ранее не работал в охранной отрасли, да и вообще никак не связан с системой безопасности. В кадровой службе заверили, что для них «это тоже всё новое».

Надо бегом выходить, иначе работать не можем, — пояснила собеседница.

В одном их торговых центров Челябинска корреспондента издания тоже готовы были принять на работу «хоть сегодня». Аналогичное предложение о трудоустройстве поступило и от работодателя из Самары.

Требований к соискателям предъявляется немного. Но почти всегда их числе стрессоустойчивость, дисциплинированность и вежливость. В разных регионах за такую работу предлагают от 1000 до 1500 рублей за смену.

Директор одного из торговых центров в Поволжье на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что введение контроля QR-кодов стало «настоящим бедствием». По его словам, расходы по приобретению специальных считывателей штрих-кодов, равно как и затраты на наём дополнительных сотрудников переложили на бизнес.

Во-первых, таких считывателей надо несколько — они регулярно разряжаются, выходят из строя. Во-вторых, лишних людей, которые бы проверяли коды на входе с утра до вечера, у нас в штате нет. На самом деле это чудовищная работа — за неделю я в этом убедился, сам постояв у входа. Тут раз в полчаса случаются конфликты, истерики, иногда почти до драк доходит, — рассказал собеседник издания.

По его словам, далеко не все хотят предъявлять охране как сам QR-код, так и паспорт — люди апеллируют к незаконности этой нормы. В итоге каждый такой конфликт, говорит топ-менеджер ТЦ, оборачивается огромной очередью и новыми скандалами.

Житель Нижнего Новгорода Вячеслав уже вторую неделю работает проверяющим QR-кодов в местном торговом центре. Молодой человек рассказал NEWS.ru, что ранее трудился менеджером по продажам, но компания закрылась и он остался без работы. Про новую работу он говорит, что она «явно не для всех».

Самое главное здесь — удержаться, не сорваться. Народ сейчас очень агрессивный, многие готовы при каждом удобном случае в глаз дать. Обстановка накалена, эти коды для многих — как красная тряпка. Ни дня не обходится без конфликтов, несколько раз уже приходилось полицию вызывать, — рассказал Вячеслав.

По его словам, на этом месте он, вероятно, «долго не продержится» — в чересчур нервной атмосфере приходится трудиться. Его напарники за несколько дней уже «пять раз поменялись, не выдерживают»:

Хамство льётся рекой, словно я эти коды сам выдумал. Думаю, власть должна их отменить, иначе так и до беды не очень далеко, — говорит он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим из Ульяновска успел несколько дней поработать QR-контролёром в местном ТЦ. В разговоре с NEWS.ru признался, что «столько мата за всю жизнь не слышал».

Я сначала не понял, почему кадровичка меня так уговаривала пойти к ним работать, даже удивился — вроде безработица сейчас, народа свободного полно. А спустя день работы всё сам увидел: один посетитель меня хотел похоронить, как он говорил, прямо в торговом зале, другая женщина пообещала брызнуть из газового баллончика. Были угрозы встретить меня после работы и разобраться, — рассказал мужчина.

По его словам, люди возмущены, и «их понять тоже можно». По словам Максима, он сам против QR-кодов, поскольку считает, что они бесполезны.

Во-первых, сам знаю людей, у которых есть коды, но при этом они болеют сейчас «короной». Во-вторых, многие эти QR сейчас активно покупают — слышал, что за три-пять тысяч рублей такой можно приобрести. Вот и получается — зачем всё это, раз всё равно народ обходит? — говорит он.

Администратор одного из торговых центров в Поволжье призналась, что QR-контролёры у них есть, однако они «не злобствуют».

Слушайте, все же люди. Например, часто сталкиваемся с тем, что подходит к охране бабушка, у неё даже смартфона нет, о каком QR-коде можно вести речь?! Поэтому наши сотрудники работают лояльно, — рассказала собеседница NEWS.ru.

При этом она подчеркнула, что в этих кодах не заинтересован никто: ни сами покупатели, ни бизнес, ни проверяющие.

Это какая-то очень странная игра. Думаю, что она скоро закончится. Может, коды и останутся. Но формально — точно так же, как масочный режим, например. Вы не видите масок? А они есть, — говорит она.

Пока же в регионах продолжают вводить QR-коды. Например, в Татарстане подобные ограничения начали действовать даже на общественном транспорте — там уже дело дошло до ожесточённых столкновений пассажиров с кондукторами. При этом социологические замеры показывают: большинство россиян выступают против таких ограничительных мер.

Вынуждены ликвидироваться

Введение карантинных мер для розничного бизнеса чревато и прямыми, и косвенными издержками и потерями. При обязательности QR-кодов поток покупателей или посетителей неминуемо снизится, а это — снижение оборота при необходимости нести условно постоянные расходы, связанные с самой работой заведений.

Как пояснил NEWS.ru директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов, возрастают и затраты на увеличение числа сотрудников охраны, закупку специального оборудования, антисептиков. Кроме того, отмечает экономист, появляется угроза возможных штрафов.

Всё это снижает прибыльность предприятий. При этом в случае введения компенсаций и мер поддержки со стороны государства считать лишь прямые издержки неразумно. Сравнивать более ранний, доковидный, оборот и то, что сейчас, чтобы компенсировать разницу, тоже нельзя, — пояснил Климанов.

Объявление на дверях автобуса в Казани. Татарстан первым из российских регионов ввёл проверку QR-кодов в общественном транспорте. Ограничения начали действовать с 22 ноября Максим Богодвид/РИА Новости

Он признал, что у государственных органов нередко позиция заключается в том, что бизнес действует на свой страх и риск, а поэтому и возмещение потерь делать не обязательно.

С ним соглашается эксперт-регионалист Александр Семёнов. По его оценкам, дополнительные издержки будут носить существенный характер, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Очевидно, что бизнес будет стремиться перенести их на конечных покупателей, что в свою очередь ускорит рост цен и инфляцию по потребительским товарам и услугам, прогнозирует собеседник NEWS.ru. Понятно и другое: многие предприятия пройти между этими Сциллой и Харибдой не смогут и будут вынуждены ликвидироваться.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, на 1 июля 2021 года в России действовало 3,14 млн индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие покинули рынок 545,8 тысячи ИП, что в 1,8 раза больше (на 82,8%), чем за «ковидно-шоковую» первую половину 2020 года. «Смертность» индивидуальных предприятий в январе — июне нынешнего года выросла во всех российских регионах.