https://static.news.ru/photo/e3889700-2ee6-11ea-b41e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столичный Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей об ухудшении погодных условий 4 января. Ведомство просит владельцев авто быть аккуратными на шоссе из-за снега и сильного ветра.
На дорогах может стать не очень. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Опять зима пытается... С 14 часов обещают снег, мокрый и липкий. И сильный ветер. На дорогах может стать не очень. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны. pic.twitter.com/c4uIB1j4aM