https://static.news.ru/photo/e3889700-2ee6-11ea-b41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей об ухудшении погодных условий 4 января. Ведомство просит владельцев авто быть аккуратными на шоссе из-за снега и сильного ветра.

На дорогах может стать не очень. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Опять зима пытается... С 14 часов обещают снег, мокрый и липкий. И сильный ветер. На дорогах может стать не очень. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны. pic.twitter.com/c4uIB1j4aM — ЦОДД (@gucodd) January 4, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что десять улиц в центре Москвы станут недоступными для транспорта с 28 декабря 2019 года по 6 января 2020 года из-за проведения новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество».

Кроме того, с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года станут пешеходными улица Ильинка, Большой Черкасский и Малый Черкасский переулки.