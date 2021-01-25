Стоимость отдыха в России изменится в 2021 году

https://static.news.ru/photo/86a46844-5ef0-11eb-9b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стоимость туристических услуг в России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса может вырасти минимум на 10–15% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что даже при среднеоптимистичном сценарии развития событий с пандемией COVID-19 общий рост стоимости туристических услуг в 2021 году составит 10%, а при пессимистичном — выше. Статистические выкладки туроператоров подтверждают этот прогноз, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров РФ.

Уточняется, что в январе на этапе раннего бронирования путёвок стоимость проживания в гостиницах повысилась на величину от 3% до 20% по сравнению с показателем первого месяца 2020 года. При этом средний рост цен на размещение на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма превысил прошлогодние показатели на 10%.

Все туроператоры утверждают, что при высоких темпах заполнения отелей и санаториев проживание в них после окончания акции раннего бронирования подорожает в среднем на 25%. Они считают, что российским гостиницам свойственно динамическое ценообразование.

Ранее стало известно, что туристические поездки в открывшиеся для авиасообщения страны пока невозможны. Речь идёт о Финляндии, Индии, Катаре, Вьетнаме, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Но некоторые из этих стран можно использовать как транзитные хабы. В Финляндию можно съездить только с учебными или гуманитарными целями, для других россиян страна закрыла границы как минимум до 9 февраля. Аэропорт в Хельсинки при этом может быть использован как транзитный хаб для туристов.

Такая же ситуация пока складывается и с Вьетнамом. В страну можно въехать по рабочей визе. При посадке необходимо будет предоставить результаты теста на коронавирус, сдать ещё один по прибытии и пройти двухнедельный карантин. В Индии авиасообщение прекращено до 31 января. Исключение составляют вывозные и гуманитарные рейсы. Вернуться в страну могут только её граждане с семьями, владельцы паспортов Непала и Бутана. Туристические и электронные визы аннулированы, не выдаются, транзит запрещён. Катар открыт для своих жителей и граждан Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта. Допускается въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей вида на жительство. Разрешается использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для перелёта на Мальдивы, писал NEWS.ru.