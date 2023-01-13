Стилист перечислила главные тренды зимы 2023 года Стилист Скороходова: в 2023 году в тренде эко-шубы, винтажные дубленки и красный цвет

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На данный момент в моду вошли эко-шубы взамен вариантам из натурального меха, поэтому на них стоит обратить внимание, рассказала «Радио 1» стилист Анна Скороходова. По ее словам, в 2023 году также в тренде винтажные дубленки из 80-х в ретро стиле, которые можно сочетать с массивными ботинками на шнуровке и необычной сумкой. Эксперт также добавил, что глубокий красный цвет также в моде в новом году, однако следует избегать алого или агрессивного красного — из-за этих цветом внешний вид может выглядеть вульгарным и вызывающим.

В настоящее время в тренде эко-шубы, натуральные меха выходят из моды. Эко-движение занимает большую часть гардероба, поэтому рекомендую обратить внимание на них. Конечно, на севере без натуральной шубы не обойтись, однако в московском климате эко-шуба пойдет, — рассказала Скороходова.

Стилист рассказала, что из головных уборов в 2023 году в тренде кожаная косынка, но ее лучше надевать весной. В холодное время года следует обратить внимание на кепку-почтальон, балаклаву или стеганный капюшон, уточнила специалист.

Модный эксперт Ольга Денега ранее рассказала, что этой зимой в моду вернулись элементы гардероба 1960-х и 1990-х годов, также трендовыми материалами остаются деним и кожа. По словам стилиста, главным хитом сезона стали пальто и шубы, сделанные из экомеха. Кроме того, стоит обратить внимание на трикотаж: пуловеры, свитера, платья и костюмы.