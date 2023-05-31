Стиль Путина оценили на международном уровне Глава Международной ассоциации байеров Ростовщиков: у Путина роскошный гардероб

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Владимир Путин

У президента РФ Владимира Путина роскошный гардероб, заявил Life.ru глава Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков. По его словам, российский лидер одевается в соответствии со своим статусом, в чем ему помогают лучшие консультанты по стилю.

У нашего президента роскошный гардероб. Я считаю, что он одевается согласно своему статусу, и я больше чем уверен, что у него лучшие консультанты по стилю, — сказал Ростовщиков.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Путин обладает мужеством и силой, которых не хватает западным политикам. Он связал популярность президента РФ во всем мире и в России с этими факторами и особым стилем общения. По его мнению, глава государства может легко общаться как с другими политиками, так и с простым народом.

В середине мая Путин в рамках очередного совещания с коллегами обратил внимание на отросшую бороду главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот в ответ заявил, что отращивает ее.

Позднее глава Чечни рассказал, что отпустил бороду на период проведения специальной военной операции, как это делают все чеченские бойцы. Он добавил, что он вместе с участниками спецоперации ведет «священный джихад против сатанистов», покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества.