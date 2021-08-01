Статьи о соседском праве появятся в новой редакции ГК

В России внесены изменения почти в две сотни законов в целях реализации принятых поправок в Конституцию. Новый состав Госдумы продолжит эту работу. В частности, модернизацию Гражданского кодекса. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что на рассмотрении остался последний, одиннадцатый, блок поправок в ГК, который посвящён праву собственности. Уточнения требуют статьи о праве застройки, владения, в новой редакции появятся положения о соседском праве.

Парламентарий отметил, что Гражданский кодекс совершенствуется не первый год. Большинство поправок и новых норм уже приняты и вступили в силу. В 2022 году начнут действовать положения об изобретениях и других результатах интеллектуальной деятельности, созданных за счёт государства и используемых, в том числе, для обороны и безопасности страны.

Кроме того, законодатели планируют объединить Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Это позволит усовершенствовать судебную практику и будет способствовать более быстрой и эффективной защите прав граждан.

Депутат добавил , что уже принятые нормы в целях реализации поправок в Конституцию работают успешно. По просьбе президента Владимира Путина рабочая группа по подготовке поправок ведёт мониторинг внесённых изменений в законодательство.

Ранее Путин заявил, что внесённые в Конституцию поправки стали достойным ответом на современные вызовы. Он отметил, что Конституция доказала свою эффективность и ещё долго будет оставаться «надёжным правовым фундаментом страны». При этом президент подчеркнул, что Основной закон — не застывший свод канонов и должен служить актуальным запросам и потребностям граждан.