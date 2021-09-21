Старейший профессор МГУ Зоя Решетова умерла в 102 года

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Старейший профессор факультета психологии МГУ Зоя Решетова умерла в возрасте 102 лет. Она являлась широко известным специалистом в области психологической науки и старейшим высококвалифицированным профессором, отмечается на сайте вуза.

Опубликовано более 100 работ Решетовой в области психологической теории деятельности и дидактической теории. Также она была участником Великой Отечественной войны и прошла боевой путь от первого до последнего дня в составе 2-й Гвардейской армии.

«21 сентября 2021 года на 103-м году ушла из жизни заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер „Ордена Почёта“ Решетова Зоя Алексеевна», — говорится в некрологе на сайте факультета.

До последнего дня Решетова продолжала вести консультационную работу, под её руководством десятки аспирантов и соискателей факультета психологии защитили кандидатские диссертации.

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