«Станет плановой»: вирусолог Альтштейн о вакцинации подростков

Вакцинация подростков против COVID-19, скорее всего, станет плановой в России. Об этом «Известиям» рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, добавив, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» даёт очень мало побочных реакций.

По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок, — отметил Альтштейн.

Ранее в центре Гамалеи сообщили, что вакцинация подростков от коронавируса препаратом «Спутник М» может стартовать уже на следующей неделе.

«Спутник М», носящий рабочее наименование «Гам-КОВИД-Вак М», является первой отечественной вакциной для подростков 12–17 лет, которую в ноябре зарегистрировал Минздрав России. Детям от 12 до 15 лет для прививки потребуется письменное разрешение родителей, подростки старше 15 лет смогут сами написать заявление и пройти вакцинацию.

Вакцинация подростков является добровольной процедурой, заявлял ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, её будут проводить при согласии родителей или законных представителей. В свою очередь Гинцбург заявил, что в первые пару дней после вакцинации против COVID-19 подросткам следует избегать тяжёлых физических нагрузок, пожалеть себя и дать энергию иммунной системе.