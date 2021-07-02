Станет ли инициатива Минприроды законом против Красной книги

Минприроды обнародовало проект поправок в федеральный закон «Об охране окружающей среды», разрешающие «в исключительных случаях» заниматься хозяйственной деятельностью в местах обитания краснокнижных растений. Экологи опасаются, что нововведения разрешат крупному бизнесу добывать нефть или золото, прокладывать дороги и газопроводы там, где сейчас это запрещено. В результате Красная книга в РФ станет формальностью, уверены «зелёные». Чиновники же полагают, что из-за отсутствия нормативной базы при реализации инфраструктурных проектов подрядчики пренебрегали защитой редких видов представителей флоры, а после принятия поправок будет, напротив, введена их ответственность за нарушения в этой сфере. NEWS.ru решил выяснить, поможет ли министерская инициатива сохранить исчезающие растения или же это лоббистский проект..

Защита или покушение?

Документ, подготовленный департаментом государственной политики и регулирования в сфере развития Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды РФ, появился для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По состоянию на 16:00 мск 2 июля 2021 года он получил всего пять лайков и более шести тысяч дизлайков. Инициатива министерства предлагает дополнить статью 60 ФЗ «Об охране окружающей среды», регламентирующую охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, новым пунктом:

Использование объектов растительного мира принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях по разрешению, выдаваемому уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном правительством РФ.

Согласно действующей редакции закона краснокнижные виды «повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования», а деятельность, ведущая к сокращению численности и ухудшающая среду их обитания, запрещается.

В Минприроды отмечают , что действующим законодательством вопросы использования краснокнижных растений, «не были урегулированы в достаточной мере и предусматривали лишь административную ответственность за их уничтожение». Поэтому при реализации значимых госпроектов развития транспортной и социальной инфраструктуры, а также газификации, подрядчики «пренебрегали вопросами сохранения и восстановления» таких видов растительного мира.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А после принятия поправок, разрешающих хозяйственную деятельность в местах произрастания таких представителей флоры, правительство, как утверждают в Минприроды, отдельно определит «порядок использования краснокнижных видов, в котором будут предусмотрены обязательства по восстановлению растений». В частности, речь идёт об агротехническом уходе при пересадке растений «до полной их приживаемости», а также «обязательная замена погибших экземпляров».

Если же растение будет пересаживаться за пределы участка его произрастания, то компенсационные мероприятия будут осуществляться в двукратном размере. За уклонение от осуществления таких обязанностей законом предусмотрена ответственность, — обещают в Минприроды.

Экологи с этим не согласны. В российском отделении Greenpeace называют поправки в закон «Об охране окружающей среды» опасными. По их мнению чиновники «могут сделать Красную книгу растений формальностью».

Авторы законопроекта честно говорят — наличие краснокнижных видов мешает чиновникам и коммерсантам добывать нефть или золото, прокладывать дороги и газопроводы или рубить лес там, где им захочется. И это действительно так. Ведь действующий закон «Об охране окружающей среды» запрещает не только «использование» краснокнижных видов (как животных, так и растений), но и деятельность, ведущую к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшению среды их обитания. Этот важный природоохранный инструмент хотят подстроить под интересы бизнеса и власти. Михаил Крейндлин руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России

Он напомнил, что во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году чиновники столкнулись с тем, что ФЗ «Об охране окружающей среды» ограничивает их деятельность. Тогда был принят специальный закон, позволивший «уничтожать краснокнижные растения для строительства олимпийских объектов», результатом чего, по словам Крейндлина стало «почти полное уничтожение уникальных самшитовых лесов». Но те нововведения касались только олимпийской стройки, и к другим «инфраструктурным проектам» их применить невозможно.

В Greenpeace констатируют, что строители, лесозаготовители, разработчики полезных ископаемых часто разрушают места произрастания краснокнижных растений. Но данные Минприроды РФ о якобы отсутствии нормативной базы, как полагают экологи, не соответствуют действительности, поскольку ст. 8.35 КоАП РФ устанавливает строгую ответственность за уничтожение краснокнижных животных или растений. Но, как отмечает Михаил Крейндлин Минприроды и Росприроднадзор «часто не обращают внимания на эти нарушения или сознательно отказываются привлекать к ответственности за них». В результате защищать редкие и исчезающие виды общественности приходится самостоятельно защищать в судах.

Также в Greenpeace обратили внимание на указанный Минприроды агротехнический уход, который должен проводиться для сохранения растений, пересаженных с места строительства на другие участки.

Согласно правилам лесовосстановления, агротехнический уход за лесными культурами проводятся для предотвращения зарастания поверхности почвы сорной растительностью и накопления влаги в почве. Эта мера, как полагают экологи, может применяться только для лесных культур, высаженных человеком. Однако в Красную книгу из почти 700 краснокнижных объектов растительного мира в РФ, только около 30 — это деревья.

Многие из этих растений вообще не растут на земле. Как чиновники Минприроды собираются проводить агроуходы для таких объектов — остаётся только догадываться, — недоумевает Крейндлин.

Он уверен, что предлагаемые нововведения — это «легализация уничтожения краснокнижных растений, среды их обитания и разрешение законно уничтожать естественные экологические системы».

Регулирование превыше всего

Сергей Булкин/NEWS.ru

В интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что вместо «алармистских возгласов» экологов «должны аплодировать» относительно концепции законопроекта, а переживать, когда его не было. Предлагаемая Минприроды инициатива, по его мнению, вводит регулирование там, где его ранее не было.

У нас, к сожалению, достаточно много спекуляций на тему экологии. Никто, я думаю, не будет возражать, что, к сожалению, без регулирования сплошь и рядом идут нарушения — на них просто никто даже внимания не обращает. А инициатива Минприроды как раз вводит процедуры согласования, разрешения и так далее. То есть позволяет регулирующим органам определять что можно, а что нельзя, если у кого-то есть желание определённую деятельность вести на территории возможного произрастания каких-то краснокнижных растений. А алармистскими экологическими возгласами у нас иногда пытаются убрать какое бы то ни было регулирование. Но если мы хотим сохранить природу, если мы хотим, чтобы законы соблюдались, мы должны определять процедуры контроля. Тогда можно быть уверенными в том, что незаконная деятельность не будет производиться и природа сохранится. Нам нужно управлять ситуацией, а отсутствие регулирования — это отсутствие управления. Николай Николаев председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Парламентарий напомнил, что за последние годы было очень много алармистских возгласов, но все они «вышли пшиком». При этом Николаев отмечает, что активность экологов-учёных очень важна и в Госдуме к их позиции стараются прислушиваться, чтобы в стране было «сбалансированное законодательство».

Когда в Госдуме будет рассматриваться это документ, очень важно, чтобы [в его обсуждении] участвовали и учёные, и экологи. Всегда, когда речь идёт о природных ресурсах, нам важен взвешенный подход, чтобы не допустить в том числе и злоупотреблений, — резюмировал депутат.

Однако российский учёный-эколог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян не исключает, что поправки в закон «Об охране окружающей среды» могут превратить охранный статус растений, занесённых в Красную книгу, в формальность, которую легко преодолеть.

Этот закон, вероятно, нужен тем, кто хочет заниматься хозяйственной деятельностью в соответствующих районах. Кто-нибудь себе участочек захочет отхватить там. Ради этого можно и тысячу гектаров отвести под хозяйственные нужды и на краснокнижные виды плюнуть, лишь бы дорога прошла там, где кому-то очень понравилось на берегу озера или речки. Вот ведь какая логика работает — оттяпать под себя, а не благие намерения. Ради этого можно и закон принять. Виктор Данилов-Данильян член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ

Учёный не исключил, что разработчики поправок «заботились о себе и своих состоятельных друзьях, которым законопроект позволит, например, заниматься дорожным строительством там, где нравится отдыхать».

Как и Николай Николаев, Данилов-Данильян подчеркнул важность законодательного регулирования всех вопросов, касающихся хозяйственной и иной деятельности в местах произрастания краснокнижных растений. Их охрана, как подчёркивает учёный, «состоит именно в том, чтобы ограничивать возможность ведения такой деятельности, но здесь акцент делается на том, что возможны исключения». Всё это может губительно сказаться и на флоре, и на фауне — прежде всего под ударом окажутся исчезающие виды, опасается Виктор Данилов-Данильян.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.