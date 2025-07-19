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19 июля 2025 в 05:15

Этот однолетник покорит вас! Яркие «тигрята» живут даже без полива

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот однолетник покорит вас! Яркие «тигрята» живут даже без полива! Гацания «Тигровая» — яркий акцент для вашего сада! Преобразите свой сад с помощью невероятно эффектной гацании. Этот низкорослый гибрид (20–25 см) с компактной розеткой серебристых листьев и крупными соцветиями-корзинками (10–12 см) поражает насыщенными красными и розовыми оттенками.

Почему стоит выбрать гацанию «Тигровая»?

  • Раннее и продолжительное цветение — на 1,5–2 недели раньше других сортов, до 30–40 соцветий за сезон.
  • Яркие краски — цветы остаются открытыми даже в пасмурную погоду.
  • Универсальность — идеальна для контейнеров, альпинариев и клумб.
  • Неприхотливость — засухоустойчива, любит солнце и легкие почвы.

Особенности выращивания. Посев: на рассаду в марте-апреле или прямо в грунт в мае. Местоположение: солнечные участки. Уход: умеренный полив, подкормки для пышного цветения.

Совет: сочетайте гацанию с голубыми лобелиями или серебристой цинерарией для контрастных композиций. Подарите своему саду тропическое настроение с гацанией «Тигровая»!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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