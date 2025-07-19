Этот однолетник покорит вас! Яркие «тигрята» живут даже без полива

Этот однолетник покорит вас! Яркие «тигрята» живут даже без полива

Этот однолетник покорит вас! Яркие «тигрята» живут даже без полива! Гацания «Тигровая» — яркий акцент для вашего сада! Преобразите свой сад с помощью невероятно эффектной гацании. Этот низкорослый гибрид (20–25 см) с компактной розеткой серебристых листьев и крупными соцветиями-корзинками (10–12 см) поражает насыщенными красными и розовыми оттенками.

Почему стоит выбрать гацанию «Тигровая»?

Раннее и продолжительное цветение — на 1,5–2 недели раньше других сортов, до 30–40 соцветий за сезон.

Яркие краски — цветы остаются открытыми даже в пасмурную погоду.

Универсальность — идеальна для контейнеров, альпинариев и клумб.

Неприхотливость — засухоустойчива, любит солнце и легкие почвы.

Особенности выращивания. Посев: на рассаду в марте-апреле или прямо в грунт в мае. Местоположение: солнечные участки. Уход: умеренный полив, подкормки для пышного цветения.

Совет: сочетайте гацанию с голубыми лобелиями или серебристой цинерарией для контрастных композиций. Подарите своему саду тропическое настроение с гацанией «Тигровая»!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.