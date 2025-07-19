Этот однолетник покорит вас! Яркие «тигрята» живут даже без полива! Гацания «Тигровая» — яркий акцент для вашего сада! Преобразите свой сад с помощью невероятно эффектной гацании. Этот низкорослый гибрид (20–25 см) с компактной розеткой серебристых листьев и крупными соцветиями-корзинками (10–12 см) поражает насыщенными красными и розовыми оттенками.
Почему стоит выбрать гацанию «Тигровая»?
- Раннее и продолжительное цветение — на 1,5–2 недели раньше других сортов, до 30–40 соцветий за сезон.
- Яркие краски — цветы остаются открытыми даже в пасмурную погоду.
- Универсальность — идеальна для контейнеров, альпинариев и клумб.
- Неприхотливость — засухоустойчива, любит солнце и легкие почвы.
Особенности выращивания. Посев: на рассаду в марте-апреле или прямо в грунт в мае. Местоположение: солнечные участки. Уход: умеренный полив, подкормки для пышного цветения.
Совет: сочетайте гацанию с голубыми лобелиями или серебристой цинерарией для контрастных композиций. Подарите своему саду тропическое настроение с гацанией «Тигровая»!
Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.