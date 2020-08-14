Станцию метро «Рижская» закроют на год

https://static.news.ru/photo/37234d76-de12-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Станция Московского метрополитена «Рижская» будет год недоступна для пассажиров в связи с ремонтными работами.

По данным столичного департамента транспорта, замена эскалаторов и реставрация вестибюля стартует уже 22 августа.

Так как на станции только один выход, проводить такие работы без её закрытия невозможно, — отметили в департаменте.

На время закрытия для пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы МК от «Рижской» до «Проспекта мира», передаёт Газета.ру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый голографический экран установили в переходе между станциями «Новослободская» и «Менделеевская». Сейчас проходит этап тестирования, в ходе которого в течение полугода такие же устройства разместят на нескольких других станциях метро.