В московском метро начали тестировать голографические экраны

https://static.news.ru/photo/0e7f28d6-d98f-11ea-83d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый голографический экран установили в переходе между станциями «Новослободская» и «Менделеевская».

Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Голографические экраны станут самым современным каналом информирования пассажиров, — говорится в сообщении.

Отмечается, сейчас идёт этап тестирования, в ходе которого в течение полугода экраны будут размещены на нескольких станциях метро. В частности, в ближайшее время такой экран появится на «Мичуринском проспекте».

Первыми использовать голограммы в метро предложили участники транспортного хакатона. Затем идея получила свое воплощение благодаря усилиям международных партнёров Дептранса. Если голограммы понравятся пассажирам, экраны установят и на других станциях метро.

Как писал NEWS.ru, в сентябре в Москве запустят пилотный проект по снижению стоимости проезда метро в часы вне утреннего часа пик. Льготу опробуют на одной из веток метро и, если пассажиропоток распределится, опыт распространят на другие ветки.