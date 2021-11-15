Стало известно, в каких странах россияне попадают в самые дорогие ДТП

Дороже всего ДТП с участием российских водителей обходится в Германии и Финляндии. Сумма среднего ущерба в этих странах — €4,2–4,3 тысячи, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

Меньший в среднем убыток автостраховщикам принесли виновные в авариях российские водители в Италии — €3,2 тысячи. На четвёртом месте Франция (€2,9 тысячи), на пятом Сербия (€2,8 тысячи). Замкнули топ-10 стран Польша, Украина, Румыния и Нидерланды, стоимость ДТП в них составила от €2,5 тысячи до €1,8 тысячи.

В исследовании были проанализированы данные полисов «Зелёная карта» (международный полис ОСАГО) физических и юридических лиц в 2020–2021 годах.

Ранее автоэксперты Виталий Архиреев и Олег Растягаев рассказали, как не попасть в аварию зимой. Для этого нужно нужно держать дистанцию и не перебирать со скоростью. А на время ухудшения погодной обстановки следует отказаться от использования личного транспорта.