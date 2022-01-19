Стало известно, сколько россиян систематически занимаются спортом

Более 46% жителей России систематически занимаются физической культурой и спортом, тогда как к 2024 году этот показатель должен достигнуть 55%, а инициатива президента России Владимира Путина предусматривает 70% вовлечённости населения в спорт. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, которого цитирует РИА Новости. По его словам, особое внимание при этом необходимо уделить спортивной инфраструктуре и привлекать к занятиям спортом в том числе и пожилых людей.

Чтобы выполнить эту задачу, все средства хороши, нужно не просто отчитаться. Сегодня спорт реально стал нормой жизни, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что 67% москвичей, занимающихся спортом более одного раза в неделю, предпочитают использовать мобильные приложения для тренировок. В социальные сети заходят 30% опрошенных, а в видеохостинги — 24%. На занятиях спортом мобильным телефоном пользуется 61% респондентов, в то время как смарт-часы и фитнес-трекеры занимают вторую и третью строчку рейтинга популярности электронных устройств.

Москвичи используют различные цифровые сервисы на тренировках в основном потому, что это помогает им поддерживать здоровье и хорошо выглядеть. Опрошенные отметили, что приложения для занятий спортом интересны им из-за подборок отдельных упражнений и разноплановых тренировок.