Стало известно, почему россиянки отказываются от длинных свадебных платьев Дизайнер Халилли: короткие свадебные платья стали нормой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Короткие свадебные платья стали нормой, так как девушки при выборе одежды руководствуются в первую очередь практичностью и строгостью, заявила дизайнер Рабиа Халилли в интервью NEWS.ru. По ее словам, карьеристки остаются карьеристками даже тогда, когда примеряют подвенечное платье.

Жакеты и брюки, строгие и не очень костюмы, короткие свадебные платья — это уже норма, пора с этим смириться. Девушки стали практичнее и строже в плане выбора одежды. Карьеристки остаются карьеристками в вопросах свадьбы. Им хочется транслировать свой образ жизни через торжество. Есть леди, кому стиль романтичной феи не по душе. Не всем идут кудри, волны и глуповатая улыбка на лице, — отметила Халилли.

Кроме того, по мнению дизайнера, девушки, которые повторно выходят замуж, наигравшись в невест-принцесс на предыдущих церемониях, хотят попробовать что-нибудь новое. Им, отмечает Халилли, важно подчеркнуть статус и надеть дорогое, но маленькое шелковое платье.

Будет оно полностью расшито или вообще без декора — неважно. Важен материал. Иначе можно стать похожей на сотрудницу небезызвестного заведения, где эти браки регистрируются, — добавила специалист.

Также, считает дизайнер, многие девушки, у которых официальная церемония проходит отдельно от вечеринки, выбирают стильные брачные костюмы. По совету Халилли, его всегда можно разбавить короткой фатой.

Скучно не будет точно, а фото как из глянца обеспечены просто даже за счет концепта, — подытожила дизайнер.

Ранее психолог Александр Шахов заявил, что основные причины ссор между женой и мужем связаны с тем, что пара пытается выстроить правила совместного проживания, поэтому чтобы уберечь брак от скандалов, нужно еще до свадьбы составить «семейную конституцию».