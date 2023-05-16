Стало известно, почему Кадыров считает Т-72 лучше американских «Абрамсов» Военный эксперт Дандыкин объяснил, почему Кадыров похвалил модернизированный Т-72

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Рамзан Кадыров

Советский и российский модернизированный танк третьего поколения Т-72 — хорошая, «со всеми наворотами» машина, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о превосходстве Т-72 над американскими «Абрамсами». Он подчеркнул, что Т-72 почти на 20 тонн легче Abrams и маневреннее.

Т-72 — хорошая машина, очень неплохо себя показывает. В свое время танк был прорывным. Предположу, что это основной танк ВС РФ. Его модернизировали, сейчас на нем стоят тепловизоры, все навороты, он легче на 20 тонн — 42 тонны против 60 тонн, а также маневреннее американского «Абрамса», маневреннее, хотя пушки у них равноценны, — подчеркнул Дандыкин.

Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео поездки на российском модернизированном танке Т-72 и сравнил его с американским Abrams. По его словам, отечественная боевая машина превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. Руководитель региона отметил, что Т-72 обладает «комфортом и удобством Майбаха» и с ним любая атака — «одно удовольствие».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что американскую военную технику, в том числе танки Abrams, часто перехваливают, а слова генерала США Марка Милли о том, что это лучший танк в мире, могут не соответствовать действительности. Он пояснил, что данный танк очень прихотлив, в случае поломки его невозможно отремонтировать в полевых условиях. По словам депутата, Abrams в танковых дуэлях чаще всего проигрывает даже советской версии танка Т-72, которая уже снята с производства.