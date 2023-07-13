Арестованы экс-сенатор и бывший вице-губернатор Рязанской области «Новая газета»: арестованы экс-сенатор Рязанской области Петина и бывший вице-губернатор Греков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал издания «Новая газета Рязань» со ссылкой на источник сообщил об аресте экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной и бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. По информации канала, задержания проводились в рамках расследования дела о закупках медоборудования. Официально эта информация не подтверждалась.

По данным «Новой газеты Рязань», Греков был задержан 13 июля в Ростове-на-Дону, а Петина — 12 июля в Рязанской области, задержание Петиной производилось московскими силовиками. По данным Telegram-канала SHOT, ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали преступную группу из семи человек в Карачаево-Черкесии по подозрению в хищении денег, выделенных на развитие здравоохранения в регионе. По данным МВД, сумма ущерба оценивается более чем в 100 млн рублей. Члены группы подозреваются в хищении средств федерального бюджета, выделенных в том числе на закупки лекарств, медоборудования и выплату зарплаты медикам. По информации РИА Новости, одной из задержанных оказалась зампред правительства республики Ирина Гербекова.