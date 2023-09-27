Стало известно о возможном возобновлении работы госпиталя в Коммунарке Mash: госпиталь в Коммунарке возобновит работу в случае эпидемии COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что госпиталь в Коммунарке готовится возобновить свою работу в случае новой эпидемии коронавирусной инфекции. По данным канала, это произойдет в том случае, если количество заболевших в сутки превысит отметку в 10 тысяч человек.

Источники Mash утверждают, что добровольцев, уже работавших в Коммунарке, начали обзванивать с вопросом о возможности возвращения в случае необходимости. Благодаря добровольцам у медиков появится возможность оказывать помощь пациентам более оперативно, отмечают авторы публикации. Канал также приводит заявление заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, отметившей, что ситуация с заболевшими COVID-19 далека от критической.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ранее сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России. Она выросла на 22,3%. По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик новой волны COVID-19 следует ожидать в ноябре-декабре. Предполагается, что распространению инфекции поспособствует снижение уровня коллективного иммунитета. При этом Крючков подчеркнул, что по масштаб новой волны будет ниже по сравнению с предыдущими волнами заболеваемости.