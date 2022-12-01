«Росэнергоатом» сообщил о наводчиках ВСУ среди работников ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Среди сотрудников Запорожской АЭС, у которых были заблокированы пропуски для входа на станцию, были наводчики ВСУ, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире Первого канала. Пропуски заблокировали тем работникам атомного объекта, которые отказались подписывать новый трудовой договор.

Что касается заблокированных, их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии, — заявил Карчаа.

28 ноября советник гендиректора «Росэнергоатома» обвинил Киев в ядерном терроризме из-за продолжающихся обстрелов территории ЗАЭС. Он также заявил о риске прилетов ракет в хранилище свежего ядерного топлива, что может привести к необратимым тяжелым последствиям.

В тот же день в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооруженные силы России сохраняют контроль над ЗАЭС и не планируют ее покидать. В заявлении отмечалось, что подконтрольные Украине СМИ распространяют ложную информацию о том, что российские военные намерены оставить город.