«Росэнергоатом» обвинил Украину в ядерном терроризме из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Киев занимается ядерным терроризмом, продолжая обстреливать территорию Запорожской АЭС, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, есть риск прилетов в хранилище свежего ядерного топлива, что может привести к необратимым тяжелым последствиям.

Украинский режим как стрелял, так и продолжает стрелять, при этом продолжает рассказывать всему миру сказки о том, что стреляем на самом деле мы. Это в их репертуаре, ничего нового они не являют миру, поэтому <...> констатация угрозы радиационного заражения, безусловно, нужна, и мир должен понимать, с кем мы имеем дело. А мы имеем дело с ядерными террористами в чистом виде — это не громкое обвинение, это реальность, — сказал Карчаа.

В военно-гражданской администрации Энергодара 28 ноября сообщили, что Вооруженные силы России по-прежнему держат под контролем ЗАЭС и не планируют ее покидать. В заявлении отмечалось, что подконтрольные Украине СМИ распространяют ложную информацию о том, что российские военные намерены оставить город.

Ранее в Росатоме заявили, что компания приняла решение восстановить разрушенное высоковольтное распределительное устройство Запорожской ТЭС, которое станет важным резервным источником энергоснабжения ЗАЭС. По словам представителей госкорпорации, область в районе ТЭС регулярно обстреливается ВСУ, в связи с чем во время ремонта работники будут рисковать жизнью.