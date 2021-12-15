Рогозин был допрошен по делу Сафронова

Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина допросили по уголовному делу против его советника Ивана Сафронова, сообщил адвокат журналиста Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента), передаёт «Интерфакс». Отмечается, что допрос Рогозина состоялся ещё летом, глава Роскосмоса проходил в качестве свидетеля.

Других подробностей о допросе главы Роскосмоса собеседник агентства не сообщил.

Ранее защитник Ивана Сафронова Дмитрий Талантов пожаловался на давление на адвокатов со стороны следствия. В частности, он рассказал, что Павлов был вынужден покинуть Россию. По словам Талантова, ему самому мешают вести рабочий процесс.

Так, адвокату не дают пользоваться производством. Следователь забирает листы бумаги, хотя по решению Конституционного суда защита имеет право их использовать, когда дело не касается гостайны. Ходатайства следователь не принимает, требуя отправлять их по почте.

Советник Роскосмоса Иван Сафронов обвиняется в госизмене. По данным следствия, в 2017 году он передал секретные сведения чешской спецслужбе. Журналиста задержали 7 июля 2020 года. Обвиняемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается. Решением Мосгорсуда его арест был продлён до 7 января 2022 года.