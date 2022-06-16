Стало известно, насколько активно угоняют машины с начала года

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Угон автомобиля

Количество автоугонов в России снижается с начала года вопреки прогнозам, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на данные МВД РФ, Российского союза автостраховщиков (РСА) и страхового дома ВСК. Среди самых угоняемых машин, как и раньше, корейские модели, но теперь ещё и импортные грузовики.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергея Ефремова отметил, что количество угонов уменьшается последние три года.

Сказать, что с момента начала спецоперации и введения против России санкций ситуация с угонами ухудшилась, мы не можем, — сказал он.

Независимый автоэксперт Максим Пастушенко отметил, что число угонов должно было вырасти, а европейские машины должны были начать угонять чаще. То, что угонов всё же стало меньше, он объяснил падением спроса на подержанные автомобили.

Их и продают мало, потому что люди не готовы с ними расставаться и покупатели не готовы пока расставаться с деньгами. Если раньше можно было угнать Solaris и буквально за полдня его сбагрить перекупам, то сейчас это не так просто сделать. Так что этот бизнес, если так можно сказать, тоже просел, — рассказал эксперт.

19 мая страховщики зафиксировали резкое увеличение жалоб на хищения колёс, зеркал и фар. Доктор юридических наук Сергей Максимов увидел в тенденции риск возращения в 1930-е годы, когда с автомобилей похищали всё, что можно быстро снять.