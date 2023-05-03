Стало известно, на каком кладбище похоронят Зайцева В Доме моды Зайцева заявили, что кутюрье похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Зайцев

Модельера Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково, рассказали NEWS.ru в московском Доме моды Вячеслава Зайцева. По словам сотрудников организации, пресса на церемонию отпевания в собор допущена не будет.

По последней информации, в собор на само отпевание пресса допущена не будет. Во дворе на улице можете приезжать, никакая аккредитация отдельная не требуется. Похороны пройдут на Жегаловском кладбище в Щелково. Начало прощания в 12:00, — заявили в Доме моды.

У Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Именно это стало причиной скоропостижной смерти художника. Модельер был госпитализирован 30 апреля. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако он умер в реанимации.

Зайцев ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы он редко появлялся на публике из-за болезни. В том числе он страдал от болезни Паркинсона, а также дважды перенес инсульт. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум с дипломом художника текстильного рисунка, позже выучился на художника-модельера в Московском текстильном институте, ныне РГУ имени Косыгина. В начале 1960-х Зайцев работал худруком Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды, в 1963 году представил свою первую коллекцию для работниц села, благодаря которой стал известен за рубежом.