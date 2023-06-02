Стало известно, можно ли есть в жару мороженое Врач Кашух предупредила о риске воспаления горла из-за мороженого в жару

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В жару мороженое повышает риски воспаления горла и может привести к развитию фарингита или ларингита, поэтому есть его лучше с осторожностью, предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В разговоре с «Газетой.Ru» она пояснила, что к воспалению приводит резкий перепад температур, который приходится выдерживать слизистым оболочкам.

Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин, — отметила специалист.

По словам врача, мороженое нужно есть не спеша, небольшими кусочками. Желательно за пять минутего из морозилки и положить на тарелку. Кроме того, можно запивать продукт чуть теплым чаем, компотом или домашним морсом. Если же хочется съесть мороженое на улице, стоит перед этим немного согреть его в руке. Кашух призывает внимательно относиться к организму. При появлении неприятных ощущений лучше отказаться от данного продукта.

Диетолог Олег Нарышкин ранее рассказал, что необходимо придерживаться правил рационального питания и не переедать, чтобы провести отпуск по системе all inclusive без вреда для фигуры. Он порекомендовал есть на завтрак омлет или кашу, а на обед — не более двух блюд.