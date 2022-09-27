Стало известно, могут ли родственники мобилизованных навещать их в части На «горячей линии» заявили, что родственники мобилизованных могут навещать их в части

Фото: МО РФ

Представители горячей линии 122 сообщили NEWS.ru, что родственники мобилизованных теоретически могут навещать их в части, как это принято на срочной службе. Кроме того, из военной части можно звонить родственникам с собственного кнопочного телефона или с местного телефона, что возможно в определенное время и с разрешения командира части

У командира части также надо уточнять вопрос о том, могут ли родственники навестить военнослужащего. То же самое с посылками от родных — все уточнять у командира, как на срочной службе, — пояснил представитель.

Ранее адвокат Лев Тропин напомнил, что повестка в военкомат не обязывает ехать в зону боевых действий. Она обязывает явиться в военкомат к конкретной дате. Уклонение от явки по повестке в военкомат влечет за собой административную ответственность от 500 до 3000 рублей, тогда как уголовная ответственность наступает после неявки по мобилизационному предписанию, где уже указаны конкретный род войск, специальность, личный номер призывника и дата отправки в «учебку». Он напомнил, что согласно последним поправкам в законодательстве, за подобное правонарушение грозит до 10 лет лишения свободы. С момента получения мобилизационного предписания человек является военнослужащим и на него распространяются все обязанности и ответственность военнослужащего.