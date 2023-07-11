Стало известно, кто выйдет на синюю дорожку VK Fest в Москве В Москве на синюю дорожку VK Fest выйдут Настя Ивлеева и Тимати

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В Москве на синюю дорожку VK Fest, организованного социальной сетью «ВКонтакте», вместе с ведущими мероприятия блогерами Романом Каграмановым, Анастасией Ивлеевой, Аллой Михеевой и Ильей Соболевым выйдут исполнители Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, Тимати и Филипп Киркоров. По дорожке также пройдут актеры, спортсмены и другие знаменитости. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидоров пояснил, что концепция в рамках фестиваля впервые была запущена в 2022 году.

Образы и номера артистов разошлись по заголовкам СМИ, новости выходили буквально через несколько минут после звездных перформансов. В этот раз мы усилили программу дорожки — как с точки зрения контента, так и декораций. Это будет стильная, технологичная зона, созданная лучшими специалистами индустрии в России. Номера артистов точно удивят публику: Алсу споёт с джаз-бандом, а SALUKI выступит в сопровождении спецэффектов, — уточнил Сидоров.

В этом году концепция синей дорожки будет заключаться в слиянии природы, современного искусства и цифровизации. Посмотреть на исполнителей и приглашенных звезд можно будет 15 и 16 июля. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут увидеть прямую трансляцию шоу.

В Москве перед фестивалем VK Fest социальная сеть «ВКонтакте» организовала открытую вечеринку. Pre-party прошла 7 июля на площадке «Депо».