Стало известно, когда ожидается запуск российской лунной программы Глава «Советского космоса» Цуканов: запуск российской лунной программы намечен на 2023 год

Фото: roscosmos.ru

Сотрудник предприятия ракетно-космической промышленности «НПО имени С. А. Лавочкина» у автоматической станции «Луна-25»

Россия работает над масштабной лунной программой, старт которой ожидается в 2023 году, заявил в интервью «Радио 1» руководитель Союза энтузиастов освоения космического пространства «Советский космос» Максим Цуканов. Ее первым этапом станет запуск станции «Луна-25» в следующем году, отметил эксперт. По его словам, в области космической индустрии практикуется полное импортозамещение — за рубежом производятся только микрочипы.

С космосом у нас импортозамещение практически стопроцентное. За исключением микрочипов — они идут из Тайваня, как и во всём мире. Но все остальные необходимые материалы и детали производятся в России, — подчеркнул эксперт.

Цуканов добавил, что в России в рамках реализации планов по освоению космоса разрабатываются новые тяжёлые ракеты, двигатели для них, а также новые корабли.

В Минобороны России ранее сообщили, что космические войска РФ проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Уточнялось, что в течение года за пусками ракет на Земле вели наблюдение дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО. Они зафиксировали более 150 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных российскими и иностранными военными.

До этого начальник британского Генштаба Тони Радакин заявил, что Россия может нанести удары по Великобритании, в том числе из космоса. По его словам, Москва способна уничтожить системы связи и спутник, в связи с чем Соединенное Королевство окажется буквально изолированным от всего мира.