Минобороны России сообщило об экспериментах с иностранными спутниками В Минобороны России заявили о проведении на орбите экспериментов с иностранными спутниками

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны России сообщило, что космические войска РФ проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Также контролируется состав и состояние зарубежных орбитальных группировок, сообщает РИА Новости.

Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, — рассказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что в течение года за пусками ракет на Земле вели наблюдение дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО. Они зафиксировали более 150 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных российскими и иностранными военными.

Ранее стало известно, что Россия может нанести удары по Великобритании в том числе из космоса, заявил начальник британского Генштаба Тони Радакин. По его словам, Москва способна уничтожить системы связи и спутник, в связи с чем Соединенное Королевство окажется буквально изолированным от всего мира. Военачальник полагает, что подобный сценарий несет угрозу всему Западу.