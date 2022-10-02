Британские военные заявили о возможности удара России из космоса Глава Генштаба Великобритании Радакин: Россия может ударить по Лондону из космоса

Фото: NASA/Global Look Press

Россия может нанести удары по Великобритании в том числе из космоса. Такое заявление сделал в интервью изданию Telegraph начальник британского Генштаба Тони Радакин. По его словам, Москва способна уничтожить системы связи и спутник, в связи с чем Соединенное Королевство окажется буквально изолированным от всего мира.

У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот, — сказал Радакин.

Военначальник полагает, что подобный сценарий несет угрозу всему Западу, однако он выразил уверенность, что в подобном случае последует ответный «решительный» удар со стороны НАТО.

Ранее командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал оказание помощи Украине в ходе боевых действий. По его словам, космическое пространство имеет решающее значение для ведения современных боевых действий, о чем свидетельствует в том числе и украинский конфликт. По данным СМИ, коммерческая спутниковая система Starlink Илона Маска «расширила жизненно важную линию связи для украинских сил». Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 200 км над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам поддерживать связь с командованием.