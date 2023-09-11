Стало известно, каким мужчинам грозят проблемы с потенцией Уролог Волков: мужчинам грозят проблемы с потенцией при сидячем образе жизни

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Проблемы с потенцией грозят мужчинам при сидячем образе жизни, предупредил врач-уролог Алексей Волков. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что отсутствие физической активности приводит к угнетению мышечных и сосудистых функций организма, повышает риск аденомы предстательной железы. При этом элементарная ходьба и легкая нагрузка укрепляют мышцы тазового дна и весь организм в целом, подчеркнул специалист.

По словам уролога, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы посещение бани или сауны. Сосуды расширяются из-за высокой температуры, а при ополаскивании холодной водой сужаются. Врач пояснил, что это делает стенки сосудов эластичными. Баня также позитивно влияет на нервную систему и гормональный фон.

Волков отметил, что мужчинам необходим животный белок — он помогает синтезировать тестостерон и способствует поддержанию мышечной массы. Для сохранения потенции мужчинам важно следить за весом. Уролог также рекомендует отказаться от злоупотребления алкоголем и курения.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что чрезмерное употребление водки мужчинами повышает риски импотенции. Медик добавил, что пристрастие к крепкому алкоголю угрожает увеличением груди — гинекомастией из-за разрастания жировой ткани и нарушения гормонального фона.